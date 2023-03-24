Любимова: в новых регионах России аналог Пушкинской карты будет действовать с 2023 года

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, когда в новых регионах страны начнёт действовать аналог программы «Пушкинская карта».

«Сегодня для нас самое важное в работе с ребятами из новых регионов — познакомить их с культурным и историческим наследием нашей общей Родины. Поэтому мы запускаем новую программу по организации культурно-просветительских маршрутов «Культурная карта 4+85» для школьников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Она станет для них аналогом Пушкинской карты», — сообщила Любимова в интервью kp.ru.

Министр отметила, что благодаря программе не менее 10 тыс. школьников получат возможность ежегодно путешествовать по стране начиная с 2023 года.

Они смогут посетить памятные места, где создавалось историко-культурное и научно-техническое наследие России.

Ранее депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв в беседе с Nation News прокомментировал меры соцподдержки для жителей новых регионов России.