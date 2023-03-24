Агитбригады «Русского Радио» дали концерты в поддержку военных в Москве и Петербурге

Агитбригады «Русского Радио» дали концерты в поддержку военнослужащих в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

На сцену Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка вышла Виктория Дайнеко, а в клубе Военно-медицинской академии выступили Елена Север, группы «Земляне» и Burito, ВладиМир, ЮрКисс и Роман Архипов.

Среди зрителей — медики, а также военные, проходящие лечение и реабилитацию.

«Я в своём родном городе. И сделать концерт в Военно-медицинской академии, привезти гуманитарную помощь — первое, что мы должны были сделать. Для меня одно из самых ответственных выступлений — именно перед такой аудиторией: героями, которые помогают своей стране, когда это наиболее необходимо», — заявил ЮрКисс.

Со своей стороны, Елена Север отметила, что на таких концертах хочется эмоционально выложиться.

«Я несколько раз выступала в госпиталях в Москве, Севастополе. Перед военными всегда очень волнительно петь», — добавила Виктория Дайнеко.

По её словам, военные — уникальные люди в том, что они делают.