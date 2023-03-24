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Хореограф Канделоро рассказал о предстоящей премьере балета «Дочь фараона» в Мариинке

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Итальянской хореограф Тони Канделоро рассказал о своей работе над новой версией легендарного балета Мариуса Петипа «Дочь фараона», премьера которого состоится в пятницу, 24 марта, на сцене Мариинского театра.

В беседе с «Российской газетой» он напомнил, что в прошлом году спектакль остался без хореографа, после чего специалист предложил свою помощь в постановке, история которой насчитывает уже более 160 лет.

«С танцовщиками Мариинского театра мы провели большую работу. Мне было важно, чтобы они не повторяли стереотипы, а поняли старую пантомиму, которая не объяснение на пальцах, как принято думать, а художественная форма, пластичность. Занимаемся мы и виртуозностью, но не в том виде, когда нужно ногой доставать ухо или делать по восемь пируэтов — это уже и так делают все», — поделился Канделоро.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

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