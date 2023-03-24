Хореограф Канделоро рассказал о предстоящей премьере балета «Дочь фараона» в Мариинке
В беседе с «Российской газетой» он напомнил, что в прошлом году спектакль остался без хореографа, после чего специалист предложил свою помощь в постановке, история которой насчитывает уже более 160 лет.
«С танцовщиками Мариинского театра мы провели большую работу. Мне было важно, чтобы они не повторяли стереотипы, а поняли старую пантомиму, которая не объяснение на пальцах, как принято думать, а художественная форма, пластичность. Занимаемся мы и виртуозностью, но не в том виде, когда нужно ногой доставать ухо или делать по восемь пируэтов — это уже и так делают все», — поделился Канделоро.
Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.