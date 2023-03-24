Жителей Приморья предупредили о перепадах температуры в выходные

По данным Примгидромета, в выходные, 25 и 26 марта, в Приморском крае ожидается до +10 °C.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу организации.

В субботу, 25 марта, над краем будет проходить антициклон, и это принесёт солнечную погоду. Температура ночью -7…-12 °C, днём +3…+10 °C.

В воскресенье, 26 марта, в крае будет облачно, в северных районах пройдёт небольшой снег. Температура воздуха существенно не изменится.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.