Зоозащитник Коуэл дал рекомендации по помощи приютам для животных

Зоозащитник и фотограф Михаил Коуэл рассказал, как лучше всего помочь приютам для животных.

«Подобного рода помощь должна быть личной инициативой. И пропагандировать подобные вещи нужно правильно», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, к любой помощи необходимо подходить рационально: одни выбирают финансовую поддержку, другие — что-то ещё.

«Во-первых, нужно действовать по наитию, а во-вторых — без жалости: она чаще всего вредит помощи животным. Помочь можно по-разному. Даже если есть какие-то старые вещи, то же пуховое одеяло, им это может пригодиться на зиму. Можно позвонить в приют, чтобы волонтёры приехали и забрали», — рассказал Коуэл.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собаки могут распознать своего хозяина даже среди близнецов.