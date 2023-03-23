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Писатель Авченко рассказал о тексте Тотального диктанта 2023 года

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Писатель и журналист Василий Авченко рассказал подробности о тексте Тотального диктанта 2023 года, который будет посвящён путешественнику и исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.
Писатель Авченко рассказал о тексте Тотального диктанта 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © Ishii Koji

«Тотальный диктант — акция просветительская, и мне хотелось, чтобы это была не только проверка грамотности как таковая, чтобы текст нёс какое-то важное интересное послание. Если кто-то после диктанта захочет открыть для себя прозу Владимира Арсеньева или перечитать его, буду считать свою задачу выполненной», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, эссе будет с акцентом на природоохранную деятельность Арсеньева.

Как отметил Авченко, это был один из первых русских экологов.

Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.

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