Сборник «Самарский край в стихах и прозе» представят 27 марта
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Об этом сообщает volga.news.
Проект стартовал в 2020 году. Его реализует региональная общественная организация «Труженики тыла и ветераны труда» совместно с Центром социализации молодёжи при поддержке Министерства культуры и Министерства образования и науки Самарской области, а также глав городов и муниципальных районов региона.
В книгу вошли стихи, рассказы, очерки, миниатюры, отрывки из повестей и романов более 40 писателей.
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