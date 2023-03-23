Сборник «Самарский край в стихах и прозе» представят 27 марта

Сборник «Самарский край в стихах и прозе» будет представлен 27 марта в Доме офицеров Самарского гарнизона имени Ворошилова.

Об этом сообщает volga.news.

Проект стартовал в 2020 году. Его реализует региональная общественная организация «Труженики тыла и ветераны труда» совместно с Центром социализации молодёжи при поддержке Министерства культуры и Министерства образования и науки Самарской области, а также глав городов и муниципальных районов региона.

В книгу вошли стихи, рассказы, очерки, миниатюры, отрывки из повестей и романов более 40 писателей.

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