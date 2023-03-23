Сервис Russpass подготовил более 2400 маршрутов и экскурсий для туристов в Москве

Цифровой сервис Russpass предлагает более 2,4 тыс. авторских маршрутов, аудиогидов, экскурсий и других возможностей для изучения достопримечательностей в Москве, заявила заммэра Наталья Сергунина.

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Об этом сообщает сайт kp.ru. «Также многие культурные учреждения создают свои сервисы, которые помогают познакомиться с историей города», — сказала Сергунина. В частности, популярен культурно-познавательный проект «Узнай Москву». Аудиогиды доступны в Доме Гоголя, Третьяковской галерее, на ВДНХ и в ряде других выставочных площадок. Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.