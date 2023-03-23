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Сервис Russpass подготовил более 2400 маршрутов и экскурсий для туристов в Москве

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Цифровой сервис Russpass предлагает более 2,4 тыс. авторских маршрутов, аудиогидов, экскурсий и других возможностей для изучения достопримечательностей в Москве, заявила заммэра Наталья Сергунина.
Сервис Russpass подготовил более 2400 маршрутов и экскурсий для туристов в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Hicks

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Также многие культурные учреждения создают свои сервисы, которые помогают познакомиться с историей города», — сказала Сергунина.

В частности, популярен культурно-познавательный проект «Узнай Москву».

Аудиогиды доступны в Доме Гоголя, Третьяковской галерее, на ВДНХ и в ряде других выставочных площадок.

Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.

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