Сервис Russpass подготовил более 2400 маршрутов и экскурсий для туристов в Москве
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Также многие культурные учреждения создают свои сервисы, которые помогают познакомиться с историей города», — сказала Сергунина.
В частности, популярен культурно-познавательный проект «Узнай Москву».
Аудиогиды доступны в Доме Гоголя, Третьяковской галерее, на ВДНХ и в ряде других выставочных площадок.
Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.