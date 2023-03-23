Узнать больше

В Свердловской области предупредили об усилении ветра 24 марта

Короткая ссылка
В Свердловской области рассказали об ухудшении погоды в пятницу, 24 марта.
В Свердловской области предупредили об усилении ветра 24 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Местами возможно усиление ветра до 18 м/с.

«Специалисты свердловского МЧС России рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — отмечается в сообщении.

Ранее сайт Newinform передавал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить