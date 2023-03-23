В Свердловской области предупредили об усилении ветра 24 марта
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Местами возможно усиление ветра до 18 м/с.
«Специалисты свердловского МЧС России рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — отмечается в сообщении.
Ранее сайт Newinform передавал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.