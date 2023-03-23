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Метеоролог Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане предстоящим летом

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Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев дал долгосрочный прогноз погоды в Татарстане.
Метеоролог Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане предстоящим летом
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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу КФУ.

«Согласно этому долгосрочному прогнозу, лето ожидается близким к климатической норме, а в сентябре высока вероятность положительной температурной аномалии, что косвенно свидетельствует о том, что будет бабье лето», — заявил Аухадеев.

По его словам, в 2023 году произошёл переход на новые климатические нормы, в соответствии с которыми ожидается привычное для последних десятилетий тёплое лето.

Количество осадков может быть в пределах нормы.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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