Телеканал «360» запустил прогноз погоды от ИИ

Телеканал «360» представил новый формат прогноза погоды — его будет давать искусственный интеллект в прямом эфире.

Ежедневно метеорологи будут сообщать прогнозы от ИИ и в своей версии, а в конце недели планируется подводить итоги, чей прогноз оказался точнее.

«Так как мы говорим о прямой конкуренции ИИ и человека, здесь сухих цифр недостаточно. Ведущий может сымпровизировать и задать искусственному интеллекту вопрос — например, что надеть, чтобы точно собраться по погоде. Задача ИИ — быстро, живо среагировать на вопрос», — рассказала продюсер «Погоды на 360» Ольга Филиппова.

По её словам, ИИ может даже шутить на темы, связанные с погодой.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.