Телеканал «360» запустил прогноз погоды от ИИ
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Ежедневно метеорологи будут сообщать прогнозы от ИИ и в своей версии, а в конце недели планируется подводить итоги, чей прогноз оказался точнее.
«Так как мы говорим о прямой конкуренции ИИ и человека, здесь сухих цифр недостаточно. Ведущий может сымпровизировать и задать искусственному интеллекту вопрос — например, что надеть, чтобы точно собраться по погоде. Задача ИИ — быстро, живо среагировать на вопрос», — рассказала продюсер «Погоды на 360» Ольга Филиппова.
По её словам, ИИ может даже шутить на темы, связанные с погодой.
Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.