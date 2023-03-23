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Синоптик Позднякова спрогнозировала в Москве дождливые выходные на фоне потепления

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в столицу с пятницы, 24 марта, придёт пасмурная погода.

Четверг, 23 марта, станет последним солнечным днём недели, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

«В пятницу местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура высокая: ночная — +5...+7 °С, дневная — +10…+12 °С. Также может усилиться ветер», — рассказала метеоролог.

По её словам, в выходные, 25 и 26 марта, температура воздуха в столице будет выше климатической нормы. При этом дождь в городе будет идти практически все выходные.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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