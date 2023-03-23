Пианист Мацуев рассказал об участии китайских музыкантов в Рахманиновском конкурсе

Пианист Денис Мацуев, худрук и председатель жюри Первого Международного юношеского конкурса пианистов имени Сергея Рахманинова, который проходит в Великом Новгороде, рассказал, что в мероприятии принимает участие большое количество музыкантов, в том числе из Китая.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он назвал это «в хорошем смысле слова конкуренцией», которая должна вдохновлять и подстёгивать талантливых людей.

«В культуру, как и в спорт, в Китае вкладываются на государственном уровне. И отдачу имеют соответствующую — поколение за поколением там появляются выдающиеся музыканты. Лет семь-восемь назад в Китае уже было под 70 млн пианистов… Но, повторю, это не угроза — это пример для подражания. К тому же талант, особенно большой талант, вообще не имеет национальности», — отметил Мацуев.

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