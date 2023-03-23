Карету Екатерины II вернули в музей-заповедник «Царское Село» после реставрации
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Реставраторы утверждают, что карета аутентична на 99%. Каждая деталь подлинная, вплоть до ковровых накладок на подножке.
Золотой экипаж в стиле барокко реставрировали в течение трёх лет в несколько этапов. У кареты уникальная система подвески. Специалисты утверждают, что подобных конструкций нет ни в одном российском музее.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.