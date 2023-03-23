Детские театральные коллективы впервые примут участие в акции «Ночь театров» в Москве

Участники содружества школьных театров Москвы впервые примут участие в XI ежегодной общегородской акции «Ночь театров».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Всего к акции присоединились шесть детских коллективов.

В рамках мероприятия покажут спектакли по произведениям русских и зарубежных писателей: Антона Чехова, Юрия Олеши и Ганса Христиана Андерсена.

Акция пройдёт в столице 27 и 28 марта. Основная программа для детей начнётся в 17:00 и завершится в 21:00.

Ранее ФАН сообщало о предстоящей столичной акции «Ночь театров».