Детские театральные коллективы впервые примут участие в акции «Ночь театров» в Москве
- Gettyimages.ru
- © Cavan Images
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства Москвы.
Всего к акции присоединились шесть детских коллективов.
В рамках мероприятия покажут спектакли по произведениям русских и зарубежных писателей: Антона Чехова, Юрия Олеши и Ганса Христиана Андерсена.
Акция пройдёт в столице 27 и 28 марта. Основная программа для детей начнётся в 17:00 и завершится в 21:00.
Ранее ФАН сообщало о предстоящей столичной акции «Ночь театров».