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Детские театральные коллективы впервые примут участие в акции «Ночь театров» в Москве

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Участники содружества школьных театров Москвы впервые примут участие в XI ежегодной общегородской акции «Ночь театров».
Детские театральные коллективы впервые примут участие в акции «Ночь театров» в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Всего к акции присоединились шесть детских коллективов.

В рамках мероприятия покажут спектакли по произведениям русских и зарубежных писателей: Антона Чехова, Юрия Олеши и Ганса Христиана Андерсена.

Акция пройдёт в столице 27 и 28 марта. Основная программа для детей начнётся в 17:00 и завершится в 21:00.

Ранее ФАН сообщало о предстоящей столичной акции «Ночь театров».

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