Глава Росводресурсов Кириллов рассказал о ситуации с паводками в стране
- РИА Новости
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Регионы на севере, в том числе Вологодская, Архангельская области и Ямало-Ненецкий автономный округ, особенно уязвимы в это время, поэтому там принимаются упреждающие меры, такие как рубка льда, сообщил он в беседе с «Российской газетой».
Высокие температуры первых мартовских недель разбудили реки в Татарстане, Ульяновской, Тульской, Волгоградской, Самарской, Оренбургской, Новгородской, Пензенской, Саратовской областях, Краснодарском крае, подчеркнул специалист.
По его словам, с начала марта в регионах действует режим повышенной готовности, проходят учения. Вне зависимости от характера предстоящего половодья готовы все силы и средства.
Ранее RIA56 сообщало, что в ряде районов Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.