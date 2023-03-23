Глава Росводресурсов Кириллов рассказал о ситуации с паводками в стране

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов рассказал, что с началом паводкового сезона в населённых пунктах некоторых регионов страны уже наблюдается подъём уровня воды. Однако пока ситуация остаётся управляемой.

Регионы на севере, в том числе Вологодская, Архангельская области и Ямало-Ненецкий автономный округ, особенно уязвимы в это время, поэтому там принимаются упреждающие меры, такие как рубка льда, сообщил он в беседе с «Российской газетой».

Высокие температуры первых мартовских недель разбудили реки в Татарстане, Ульяновской, Тульской, Волгоградской, Самарской, Оренбургской, Новгородской, Пензенской, Саратовской областях, Краснодарском крае, подчеркнул специалист.

По его словам, с начала марта в регионах действует режим повышенной готовности, проходят учения. Вне зависимости от характера предстоящего половодья готовы все силы и средства.

Ранее RIA56 сообщало, что в ряде районов Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.