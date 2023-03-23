Узнать больше

Пять проектов НКО в Тюменской области получат поддержку в 2023 году

Короткая ссылка
Пять проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) Тюменской области получат субсидии на сумму 3,2 млн рублей в 2023 году.
Пять проектов НКО в Тюменской области получат поддержку в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом пишет «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональный информационный центр.

Уточняется, что в регионе подвели итоги конкурса на реализацию инициатив в сфере культуры и искусства. Так, в направлении популяризации народных художественных промыслов и ремёсел победителем стал креативный центр «Земля искусства».

Также отмечается, что на средства субсидий реализуют проект «Наше наследие. Народные художественные промыслы Тюменской области» и прочие.

Ранее «Взгляд» сообщал, что Президентский фонд культурных инициатив с 1 февраля начал заявочную кампанию второго грантового конкурса 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить