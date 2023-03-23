Пять проектов НКО в Тюменской области получат поддержку в 2023 году
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Об этом пишет «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональный информационный центр.
Уточняется, что в регионе подвели итоги конкурса на реализацию инициатив в сфере культуры и искусства. Так, в направлении популяризации народных художественных промыслов и ремёсел победителем стал креативный центр «Земля искусства».
Также отмечается, что на средства субсидий реализуют проект «Наше наследие. Народные художественные промыслы Тюменской области» и прочие.
Ранее «Взгляд» сообщал, что Президентский фонд культурных инициатив с 1 февраля начал заявочную кампанию второго грантового конкурса 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.