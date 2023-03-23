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В ХМАО синоптики спрогнозировали снег и дождь на выходных

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Согласно прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в ближайшие выходные, 25 и 26 марта, в Ханты-Мансийском автономном округе обещают в ночное время снег, а в дневное — дожди.
В ХМАО синоптики спрогнозировали снег и дождь на выходных
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

25 марта днём в ХМАО ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, а ночью небольшой, местами умеренный снег.

«Ветер юго-западный 8 м/с. Температура воздуха: ночью от +3 до -2 °С, в отдельных районах до -12 °С, днём от +4 до +9 °С», — сообщают синоптики.

Ранее сайт Newinform передавал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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