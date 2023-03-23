Синоптики сообщили о потеплении в Сибири и на Урале 25 и 26 марта

Специалисты сервиса «Яндекс Погода» сообщили, что в Сибирь и на Урал в предстоящие выходные, 25 и 26 марта, придёт потепление.

Об этом пишут «Известия».

«В сибирских и уральских городах станет теплее — с этой недели в Россию придёт настоящая весна. Так, в сибирских городах ожидается плюсовая температура. Холоднее всего в Новосибирске, Перми и Омске — в этих городах среднесуточная температура достигнет +6 °С», — говорится в сообщении.

Среди российских городов-миллионников самая тёплая погода в субботу, 25 марта, прогнозируется в Волгограде (+19 °С), Ростове-на-Дону (+18 °С), Воронеже (+15 °С) и Самаре (+13 °С).

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 ожидается магнитный шторм.