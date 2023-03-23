Узнать больше

Синоптики сообщили о потеплении в Сибири и на Урале 25 и 26 марта

Короткая ссылка
Специалисты сервиса «Яндекс Погода» сообщили, что в Сибирь и на Урал в предстоящие выходные, 25 и 26 марта, придёт потепление.
Синоптики сообщили о потеплении в Сибири и на Урале 25 и 26 марта
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

«В сибирских и уральских городах станет теплее — с этой недели в Россию придёт настоящая весна. Так, в сибирских городах ожидается плюсовая температура. Холоднее всего в Новосибирске, Перми и Омске — в этих городах среднесуточная температура достигнет +6 °С», — говорится в сообщении.

Среди российских городов-миллионников самая тёплая погода в субботу, 25 марта, прогнозируется в Волгограде (+19 °С), Ростове-на-Дону (+18 °С), Воронеже (+15 °С) и Самаре (+13 °С).

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 ожидается магнитный шторм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить