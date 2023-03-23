Синоптик Вильфанд рассказал, когда в Москве и Подмосковье растает снег

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Московской области снег растает в первые десять дней апреля.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Снег в Москве убирают, но в естественных условиях, на открытых участках, и в Подмосковье он растает в первой декаде апреля», — поделился синоптик.

Вильфанд добавил, что в лесах снег будет лежать до середины апреля.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.