Среднегодовая температура в Татарстане превысила климатическую норму в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное УГМС.
Зимой, летом и осенью 2022 года в республике отмечались положительные аномалии температуры воздуха, которые достигали +0,5 °С, +1,3 °С и +2,9 °С.
Весной того же года зафиксировали отрицательную аномалию: -1,9 °С.
Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.