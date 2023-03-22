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Среднегодовая температура в Татарстане превысила климатическую норму в 2022 году

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Среднегодовая температура воздуха в Татарстане в 2022 году составила +5 °С, что на 0,6 °С превышает климатическую норму.
Среднегодовая температура в Татарстане превысила климатическую норму в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное УГМС.

Зимой, летом и осенью 2022 года в республике отмечались положительные аномалии температуры воздуха, которые достигали +0,5 °С, +1,3 °С и +2,9 °С.

Весной того же года зафиксировали отрицательную аномалию: -1,9 °С.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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