Премьера оперы «Необыкновенные приключения Буратино» состоится в Новосибирске

Премьера оперы Андрея Семёнова «Необыкновенные приключения Буратино» состоится 31 марта и 1 апреля на сцене камерного зала Новосибирского театра оперы и балета.

Об этом сообщает «Сиб.фм».

«Наш новый спектакль мы планируем как синтез оперной и кинематографической эстетики, поскольку хотим вести диалог с разными поколениями зрителей: с современными детьми, для которых сегодня зрелищный видеоконтент стал одним из важнейших инструментов познания мира, и со взрослыми, которые вновь смогут вернуться в детство и вспомнить большое искусство советского кинематографа», — заявил главный режиссёр НОВАТа заслуженный деятель искусств России Вячеслав Стародубцев.

Со своей стороны, автор музыки, дирижёр-постановщик Андрей Семёнов отметил, что Алексей Толстой создал абсолютный шедевр, в котором смог отразить окружавшую его действительность и точно поймал типажи, взгляды, мировоззрения.

Ранее сообщалось, что актриса Анастасия Марчук в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о работе с Олегом Янковским в Ленкоме.