Акция «Ночь театров» пройдёт 27 марта в Москве

Акция «Ночь театров» состоится в Москве 27 марта. Детская программа начнётся в 17:00, взрослая — в 21:00.

Об этом сообщает ФАН.

Запланированы показы спектаклей, выставки, мастер-классы, вручение премий, общение со зрителями.

Как заявил глава Департамента культуры Александр Кибовский, уровень посещаемости театров вернулся к допандемийным показателям.

«Театральная жизнь города не то чтобы восстановилась, она идёт с хорошей динамикой. Мы по всем показателям — и по посещаемости, и по финансовым показателям — не то что вернулись на этот уровень, который был до пандемии, а мы его превысили», — сказал он.

В акции примут участие более 100 площадок.

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