Акция «Ночь театров» пройдёт 27 марта в Москве
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Об этом сообщает ФАН.
Запланированы показы спектаклей, выставки, мастер-классы, вручение премий, общение со зрителями.
Как заявил глава Департамента культуры Александр Кибовский, уровень посещаемости театров вернулся к допандемийным показателям.
«Театральная жизнь города не то чтобы восстановилась, она идёт с хорошей динамикой. Мы по всем показателям — и по посещаемости, и по финансовым показателям — не то что вернулись на этот уровень, который был до пандемии, а мы его превысили», — сказал он.
В акции примут участие более 100 площадок.
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