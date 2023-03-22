Путин заметил отсутствие Полунина на церемонии вручения премии в Кремле
«Ещё один молодой, но признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии, — это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Чего-то я его не вижу…» — сказал президент.
Путин отметил, что Полунин сам поддерживает юных танцоров, находит таланты и помогает их становлению.
Танцовщик отсутствовал на награждении в Кремле из-за премьеры «Мастера и Маргариты» в Москве, где они с супругой исполняют главные роли.
Артист ранее дал интервью RT, рассказав, в том числе, о постановке «Мастер и Маргарита» и об идеях, которые хочет воплотить в жизнь.