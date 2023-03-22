Новым гендиректором Политехнического музея назначен Дмитрий Кожанов

Новым генеральным директором Политехнического музея стал помощник президента Курчатовского института Дмитрий Кожанов.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.

«22 марта статс-секретарь — замминистра культуры России Алла Манилова представила нового руководителя Политехнического музея. Им стал представитель Курчатовского института, кандидат экономических наук Дмитрий Кожанов», — говорится в сообщении.

Занимавшая ранее этот пост Елена Проничева в начале февраля была назначена генеральным директором Государственной Третьяковской галереи.

Зельфира Трегулова покинула эту должность в связи с завершением срока трудового контракта.