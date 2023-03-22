Синоптик Леус спрогнозировал тёплую погоду в столичном регионе в ближайшие дни

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какой будет погода в столичном регионе в ближайшие дни.

«Погода станет более облачной, а это значит, что по ночам облака будут защищать воздушные массы от сильного выхолаживания. Ночная температура будет в пределах 0…+5 °С. Но и днём поступление вместе с южными, юго-западными ветрами тёплого воздуха заметно повысит температуру», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в такой ситуации активизируется процесс таяния снега, особенно во второй половине недели, когда местами пройдут дожди.

«И с большой долей вероятности можно говорить о том, что от сегодняшних 25 см снега к концу недели останется сантиметров 5—8», — отметил эксперт.

Как добавил Леус, пик тепла придётся на середину недели.

«При этом периоды с отрицательной температурой в ночные часы в столичном регионе ещё будут, и не исключено, что в начале апреля москвичи увидят выпадающий мокрый снег», — заключил он.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.