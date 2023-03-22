В зоопарк Деда Мороза привезли ушастых фазанов

В зоопарк Деда Мороза в Великом Устюге привезли гималайских моналов и ушастых фазанов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что птиц поселили в удобных вольерах.

«Сейчас они чувствуют себя хорошо, совсем не боятся снега и уже начинают согреваться на весеннем солнышке», — заявила она.

Зоосад в Великом Устюге — филиал столичного зоопарка, он был открыт в ноябре 2009 года.

Ранее ФАН сообщало, что музей Арктики и Антарктики открыл выставку, посвящённую белому медведю, совместно с Ленинградским зоопарком.