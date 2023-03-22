В зоопарк Деда Мороза привезли ушастых фазанов
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что птиц поселили в удобных вольерах.
«Сейчас они чувствуют себя хорошо, совсем не боятся снега и уже начинают согреваться на весеннем солнышке», — заявила она.
Зоосад в Великом Устюге — филиал столичного зоопарка, он был открыт в ноябре 2009 года.
Ранее ФАН сообщало, что музей Арктики и Антарктики открыл выставку, посвящённую белому медведю, совместно с Ленинградским зоопарком.