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В зоопарк Деда Мороза привезли ушастых фазанов

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В зоопарк Деда Мороза в Великом Устюге привезли гималайских моналов и ушастых фазанов.
В зоопарк Деда Мороза привезли ушастых фазанов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что птиц поселили в удобных вольерах.

«Сейчас они чувствуют себя хорошо, совсем не боятся снега и уже начинают согреваться на весеннем солнышке», — заявила она.

Зоосад в Великом Устюге — филиал столичного зоопарка, он был открыт в ноябре 2009 года.

Ранее ФАН сообщало, что музей Арктики и Антарктики открыл выставку, посвящённую белому медведю, совместно с Ленинградским зоопарком.

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