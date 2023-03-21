Метеоролог Шувалов спрогнозировал постепенное потепление с дождями в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что ко Дню весеннего равноденствия 21 марта средняя температура воздуха стала положительной. Она будет расти с каждым днём — если сейчас максимальные показатели составляют +7...+9 °С, то к концу недели ожидается +10...+12 °С.

«Точно гололедицы не будет из-за того, что пойдут дожди, и они смоют остатки льда, на котором могла бы проявить себя гололедица», — отметил Шувалов.

По его словам, также ожидается несильный ветер.

«Хорошая тёплая погода с несильным ветром и небольшими дождями, но они больше ко второй половине недели будут относиться — со второй половины дня среды, в четверг, пятницу небольшой перерыв, в субботу и воскресенье тоже пройдут небольшие дожди», — добавил эксперт.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.