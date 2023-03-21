Узнать больше

В подмосковном фестивале «Мелиховская весна» примут участие 20 региональных театров

Короткая ссылка
Гости подмосковного фестиваля «Мелиховская весна» в музее-заповеднике Чехова увидят постановки 20 театральных коллективов России. Мероприятие пройдёт с 19 по 28 мая.

Один из спектаклей пройдёт на языке жестов, передаёт телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры.

Фестиваль пройдёт на нескольких площадках. Постановки представят театры Москвы, Санкт-Петербурга, Воркуты, Нижнего Новгорода, Севастополя, Владимира и других городов.

Художественным руководителем фестиваля в этом году стал Константин Хабенский.

Помимо спектаклей по мотивам чеховских рассказов, гости увидят представления по произведениям Островского в честь 200-летнего юбилея со дня рождения писателя.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить