В подмосковном фестивале «Мелиховская весна» примут участие 20 региональных театров
Один из спектаклей пройдёт на языке жестов, передаёт телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры.
Фестиваль пройдёт на нескольких площадках. Постановки представят театры Москвы, Санкт-Петербурга, Воркуты, Нижнего Новгорода, Севастополя, Владимира и других городов.
Художественным руководителем фестиваля в этом году стал Константин Хабенский.
Помимо спектаклей по мотивам чеховских рассказов, гости увидят представления по произведениям Островского в честь 200-летнего юбилея со дня рождения писателя.
Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.