В подмосковном фестивале «Мелиховская весна» примут участие 20 региональных театров

Гости подмосковного фестиваля «Мелиховская весна» в музее-заповеднике Чехова увидят постановки 20 театральных коллективов России. Мероприятие пройдёт с 19 по 28 мая.

Один из спектаклей пройдёт на языке жестов, передаёт телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры.

Фестиваль пройдёт на нескольких площадках. Постановки представят театры Москвы, Санкт-Петербурга, Воркуты, Нижнего Новгорода, Севастополя, Владимира и других городов.

Художественным руководителем фестиваля в этом году стал Константин Хабенский.

Помимо спектаклей по мотивам чеховских рассказов, гости увидят представления по произведениям Островского в честь 200-летнего юбилея со дня рождения писателя.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.