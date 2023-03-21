Во Владивостоке 20 марта стало самым тёплым днём с 1942 года

Во Владивостоке установлен новый температурный рекорд в понедельник, 20 марта. Температура воздуха в этот день достигла +11,5 °С.

Последний раз такое тепло 20 марта было зафиксировано в городе в 1942 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки +11,2 °С, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

Абсолютный максимум марта метеорологи зафиксировали 27 марта 2015 года, когда воздух прогрелся до +19,4 °С.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.