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В Москве выставка «Багровый рубеж» к 80-летию окончания Ржевской битвы откроется 21 марта

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В московском Музее Победы выставка «Багровый рубеж» откроется 21 марта. Проект приурочен к 80-летию окончания Ржевской битвы.
В Москве выставка «Багровый рубеж» к 80-летию окончания Ржевской битвы откроется 21 марта
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Tom Grill

Экспозиция создана Музеем Победы при участии поискового объединения «Тризна», передаёт tverigrad.ru.

На выставке будет представлено около 50 экспонатов. Это раритеты из фондов Музея Победы, а также предметы, найденные поисковиками на местах боёв на Ржевско-Вяземском выступе. Это фотографии, документы, вооружение и стрелковое оружие Красной армии, а также трофеи.

Среди реликвий — медаль «За боевые заслуги» красноармейца Марка Умарова, сражавшегося подо Ржевом.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.

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