Лошак заявила, что продолжит работать с Пушкинским музеем после увольнения

Марина Лошак заявила, что после ухода с поста директора ГМИИ имени А.С. Пушкина продолжит работать с музеем.

«Я себя чувствую абсолютно молодым человеком внутренне и физически пока тоже. Поэтому очень много всяких идей, планов, все они связаны с нашим пространством», — рассказала Лошак на пресс-конференции.

Как пишет РИА Новости, она отметила, что продолжит общаться с сотрудниками музея и помогать им, когда потребуется.

По словам Лошак, нового директора музея с ней не согласовывали.

«Со мной не согласовывали, но я отлично знаю Елизавету и считаю, что для музея это будет хорошо, надеюсь», — сказала она.

20 марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Новым директором музея стала Елизавета Лихачёва.