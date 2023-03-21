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Лошак заявила, что продолжит работать с Пушкинским музеем после увольнения

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Марина Лошак заявила, что после ухода с поста директора ГМИИ имени А.С. Пушкина продолжит работать с музеем.
Лошак заявила, что продолжит работать с Пушкинским музеем после увольнения
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Я себя чувствую абсолютно молодым человеком внутренне и физически пока тоже. Поэтому очень много всяких идей, планов, все они связаны с нашим пространством», — рассказала Лошак на пресс-конференции.

Как пишет РИА Новости, она отметила, что продолжит общаться с сотрудниками музея и помогать им, когда потребуется.

По словам Лошак, нового директора музея с ней не согласовывали.

«Со мной не согласовывали, но я отлично знаю Елизавету и считаю, что для музея это будет хорошо, надеюсь», — сказала она.

20 марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Новым директором музея стала Елизавета Лихачёва.

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