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Кинорежиссёр Бронзит: российская мультипликация переживает период расцвета

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Двукратный номинант премии «Оскар» кинорежиссёр Константин Бронзит, подводя итоги XXVIII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, заявил, что отечественная мультипликация переживает период расцвета.
Кинорежиссёр Бронзит: российская мультипликация переживает период расцвета
  • globallookpress.com
  • © Photoagency Interpress

«Чтобы такое количество мультипликации делалось на территории нашей страны — об этом в Советском Союзе и мечтать невозможно было», — прокомментировал он для «Известий».

По его словам, отечественная мультипликация переживает расцвет, даже если судить по количеству выпускаемых минут.

Для современной молодёжи открылись новые перспективы — появилось больше школ, которые дают возможность реализоваться, на дебютные фильмы государство выделяет средства, отметил Бронзит.

Ранее, по сообщениям Newinform, в Фонде кино назвали ряд фильмов, которые получат поддержку.

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