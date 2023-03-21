Кинорежиссёр Бронзит: российская мультипликация переживает период расцвета

Двукратный номинант премии «Оскар» кинорежиссёр Константин Бронзит, подводя итоги XXVIII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, заявил, что отечественная мультипликация переживает период расцвета.

«Чтобы такое количество мультипликации делалось на территории нашей страны — об этом в Советском Союзе и мечтать невозможно было», — прокомментировал он для «Известий».

По его словам, отечественная мультипликация переживает расцвет, даже если судить по количеству выпускаемых минут.

Для современной молодёжи открылись новые перспективы — появилось больше школ, которые дают возможность реализоваться, на дебютные фильмы государство выделяет средства, отметил Бронзит.

Ранее, по сообщениям Newinform, в Фонде кино назвали ряд фильмов, которые получат поддержку.