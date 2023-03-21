Кинорежиссёр Бронзит: российская мультипликация переживает период расцвета
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«Чтобы такое количество мультипликации делалось на территории нашей страны — об этом в Советском Союзе и мечтать невозможно было», — прокомментировал он для «Известий».
По его словам, отечественная мультипликация переживает расцвет, даже если судить по количеству выпускаемых минут.
Для современной молодёжи открылись новые перспективы — появилось больше школ, которые дают возможность реализоваться, на дебютные фильмы государство выделяет средства, отметил Бронзит.
Ранее, по сообщениям Newinform, в Фонде кино назвали ряд фильмов, которые получат поддержку.