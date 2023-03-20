В Оренбургской области ожидается похолодание до -17 °С в ночь на 21 марта

В Оренбургской области ожидается существенное похолодание в ночь на вторник, 21 марта.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на ФГБУ «Приволжское УГМС».

Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер 3—8 м/с.

Ночью температура воздуха составит -2...-7 °С, на востоке до -12...-17 °С.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.