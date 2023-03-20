Синоптик Шувалов спрогнозировал ситуацию по половодью в регионах России

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что половодье в этом году, как ожидается, будет в пределах нормы.

В беседе с газетой «Известия» он пояснил, что в настоящее время уровень накопления снега, за исключением некоторых районов, находится в пределах нормы или ниже, поэтому сложно ожидать, что «эти запасы дадут что-то экстраординарное».

Кроме того, отметил эксперт, почва промёрзла не слишком сильно.

«Плюс очень многое зависит от погодных условий в момент прохождения пика половодий. Дополнительный подъём уровня воды в реках может быть в том случае, если так называемая дружная весна придётся на пик половодья. Если же будут периоды потепления и похолодания, то можно рассчитывать, что половодье пройдёт в большинстве районов в нормальных условиях», — сообщил Шувалов.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.