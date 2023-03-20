Новую серию карты «Тройка» посвятили народным промыслам Подмосковья
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Среди представленных изображений — павловопосадские платки, гжельский фарфор, богородская игрушка и другие.
Новый дизайн — результат совместного проекта Минкультуры и туризма области и «СберТройки».
«Подмосковье — лидер по объёму производства изделий народных художественных промыслов. Выпуск новой коллекции карты «Тройка» позволит познакомить пассажиров с уникальным творческим наследием нашего региона», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве более 800 пассажиров воспользовались сервисом «По пути».