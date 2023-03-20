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Синоптики спрогнозировали тёплую погоду в Татарстане 24—26 марта

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Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в ближайшие дни.
Синоптики спрогнозировали тёплую погоду в Татарстане 24—26 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Во вторник, 21 марта, на западе республики ожидаются небольшие осадки, ночью местами туман. В ночное время прогнозируется -3...+2 °С, днём +4...+9 °С.

В среду днём без существенных осадков, ночью 0...+3 °С, днём +4...+9 °С.

В четверг, 23 марта, осадки прекратятся. В ночное время ожидается 0...-3 °С, днём +6...+11 °С.

Из предварительного прогноза следует, что 24—26 марта сохранится очень тёплая погода с положительными ночными температурами, днём +6...+11 °С.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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