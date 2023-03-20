На Кубани объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Предупреждение действует с 18:00 20 марта до 18:00 22 марта для высот более 2,5 тыс. м.

Спасатели призывают граждан не выходить в горы, не пересекать лощины со склонами более 30 градусов.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.