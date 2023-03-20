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Синоптик Шувалов спрогнозировал весеннее тепло в Москве с 21 по 26 марта

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Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что неделя с 21 по 26 марта в Москве будет по-весеннему тёплой.
Синоптик Шувалов спрогнозировал весеннее тепло в Москве с 21 по 26 марта
  • РИА Новости

«Первая половина недели пройдёт без осадков. Во вторник и среду ожидается достаточно солнечная погода с дневной температурой от 7 до 9 градусов тепла. Сильного ветра не будет, а атмосферное давление в эти дни должно быть очень близко к норме», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, с четверга по воскресенье ожидаются дожди, но температура воздуха продолжит повышаться — и днём будет +10...+12 °С.

Как отметил Шувалов, теплее всего будет на выходных.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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