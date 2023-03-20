Эколог Каширин сообщил, что в Петербурге появятся ещё пять природных заказников
- РИА Новости
«Самый крупный — «Ораниенбаумский» — появится в Петродворцовом районе. Там уникальная комбинация: Литориновый уступ, к которому наверху примыкают дворцы и парки, а к ним будет примыкать заказник», — сообщил специалист в интервью «Петербургскому дневнику».
Также в городе появятся «Сестрорецкие дюны», «Тарховский» и «Пухтоловский» заказники, сестрорецкая «Гагарка».
«Итого площадь заказников увеличится на 2,5 тыс. га. Сейчас площадь всех заказников — 9212 га», — заключил Каширин.
Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Санкт-Петербурге.