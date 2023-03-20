Синоптик рассказал об аномальном тепле в Тульской области на текущей неделе

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Тульской области всю неделю будет стоять по-весеннему тёплая погода.

Температура воздуха на неделе будет характерной для середины апреля и превысит норму на 5—7 градусов, сообщил специалист Тульской службе новостей.

Во вторник и среду воздух прогреется до +7…+9 °С, но самыми тёплыми станут четверг и пятница, 23 и 24 марта, когда температура поднимется до +11…+13 °С. В четверг порывы ветра могут усилиться до 5—10 м/с.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.