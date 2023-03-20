Узнать больше

Синоптик рассказал об аномальном тепле в Тульской области на текущей неделе

Короткая ссылка
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Тульской области всю неделю будет стоять по-весеннему тёплая погода.
Синоптик рассказал об аномальном тепле в Тульской области на текущей неделе
  • РИА Новости

Температура воздуха на неделе будет характерной для середины апреля и превысит норму на 5—7 градусов, сообщил специалист Тульской службе новостей.

Во вторник и среду воздух прогреется до +7…+9 °С, но самыми тёплыми станут четверг и пятница, 23 и 24 марта, когда температура поднимется до +11…+13 °С. В четверг порывы ветра могут усилиться до 5—10 м/с.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить