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Библиотеки Москвы проведут «Единый день открытых дверей» 25 марта

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В Москве библиотеки и культурные центры проведут познавательную акцию «Единый день открытых дверей» в субботу, 25 марта.

Программы к единому дню открытых дверей подготовили свыше 300 площадок. Запланированы мероприятия самых разных форматов, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.

«В библиотеках можно будет познакомиться с авторами популярных произведений, послушать лекции о литературе и побывать на книжных выставках. В культурных центрах состоятся отчётные выступления музыкальных и танцевальных коллективов, зрителям представят театральные постановки и предложат присоединиться к кинопоказам», — сообщила Сергунина.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».

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