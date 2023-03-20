Библиотеки Москвы проведут «Единый день открытых дверей» 25 марта
Программы к единому дню открытых дверей подготовили свыше 300 площадок. Запланированы мероприятия самых разных форматов, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.
«В библиотеках можно будет познакомиться с авторами популярных произведений, послушать лекции о литературе и побывать на книжных выставках. В культурных центрах состоятся отчётные выступления музыкальных и танцевальных коллективов, зрителям представят театральные постановки и предложат присоединиться к кинопоказам», — сообщила Сергунина.
Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».