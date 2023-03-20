В Удмуртии наградили победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»

В Ижевске прошла церемония награждения победителей регионального этапа фестиваля-конкурса детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье» сезона 2022—2023 годов.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Из 14 регионов, входящих в ПФО, на конкурс подаётся около 400 спектаклей. И каждый шестой проект — из Удмуртии. По количеству заявок мы одни из лидеров», — сказал глава республики Александр Бречалов.

Артистов и режиссёров постановок, представленных на региональном этапе конкурса, наградили дипломами и памятными призами.

Отмечается, что лучшей в категории детских спектаклей стала постановка по произведению М. Райцес «Колибри-печаль» театра «Птица», а в молодёжной категории одержало победу творческое объединение «Луна» со спектаклем «Живое».

В конце декабря, по сообщениям Newinform, в Фонде кино назвали ряд фильмов, которые получат поддержку.