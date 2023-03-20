В Удмуртии наградили победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
«Из 14 регионов, входящих в ПФО, на конкурс подаётся около 400 спектаклей. И каждый шестой проект — из Удмуртии. По количеству заявок мы одни из лидеров», — сказал глава республики Александр Бречалов.
Артистов и режиссёров постановок, представленных на региональном этапе конкурса, наградили дипломами и памятными призами.
Отмечается, что лучшей в категории детских спектаклей стала постановка по произведению М. Райцес «Колибри-печаль» театра «Птица», а в молодёжной категории одержало победу творческое объединение «Луна» со спектаклем «Живое».
В конце декабря, по сообщениям Newinform, в Фонде кино назвали ряд фильмов, которые получат поддержку.