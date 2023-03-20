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В Ульяновске предупредили о риске второй волны паводка

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Начальник управления гражданской защиты Ульяновска Андрей Тамбовский сообщил, что пик первой волны паводка пришёлся в регионе на 16 марта. Также он предупредил о возможности прихода второй волны паводка.
В Ульяновске предупредили о риске второй волны паводка
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

По словам Тамбовского, в результате первой волны пострадало 607 объектов СНТ, 12 частных домов и три организации. Он уточнил, что в ликвидации последствий паводка участвовало 292 единицы техники и 1014 человек личного состава.

Также он предупредил, что ожидается вторая волна паводка.

«Работы будет много, так как вода придёт из лесов, такая вода более коварная, чем река. Приходит быстро и топит быстрее», — сказал Тамбовский.

Ранее RIA56 сообщало, что в ряде районов Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.

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