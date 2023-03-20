Леса в Гаринском и Сотринском лесничествах назвали самыми пожароопасными в Свердловской области

Список самых пожароопасных лесов утвердили власти Свердловской области.

Соответствующая информация содержится в постановлении регионального правительства, передаёт URA.RU.

«Самые пожароопасные леса в регионе расположены в Гаринском, Верхотурском, Ивдельском, Нижнетагильском, Сотринском и Сысертском лесничествах. Площадь лесов с преобладанием хвойных пород — 47%, мягколиственных — почти 36%», — говорится в документе.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Санкт-Петербурге.