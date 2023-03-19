Певице МакSим стало плохо во время концерта в Сочи

Певица МакSим почувствовала недомогание прямо во время концерта в Сочи, за её состоянием следят врачи, заявила пресс-секретарь артистки Яна Богушевская.

«Да, Марине стало плохо. Сейчас Мариной занимаются врачи», — сказала она РИА Новости.

Директор артистки Павел Назаров уточнил, что концерт был подготовлен как подобает, но резкое ухудшение самочувствия МакSим отразилось на качестве мероприятия.

«Было принято решение об остановке концерта», — пояснил он.

В 2021 году представитель МакSим Яна Богушевская заявила RT, что певицу выписывают из больницы.

МакSим была госпитализирована 17 июня с пневмонией. Позже её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.