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В Дарвиновском музее в Москве пройдут мероприятия по случаю Всемирного дня воды

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В Государственном Дарвиновском музее по случаю Всемирного дня воды подготовили различные мероприятия.
В Дарвиновском музее в Москве пройдут мероприятия по случаю Всемирного дня воды
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Так, 18 марта в музее откроется выставка «Такие разные гусеобразные».

В кинозале пройдёт научно-популярная лекция «Морские драконы мезозоя», посвящённая ящерам.

Для посетителей проведут демонстрационные занятия по наблюдению за раками и рыбами. А экспозиция «Живые обитатели водоёмов» даст возможность увидеть тритонов, квакш и жаб ага.

Ранее ФАН сообщало, что музей Арктики и Антарктики открыл выставку, посвящённую белому медведю, совместно с Ленинградским зоопарком.

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