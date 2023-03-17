В Дарвиновском музее в Москве пройдут мероприятия по случаю Всемирного дня воды

В Государственном Дарвиновском музее по случаю Всемирного дня воды подготовили различные мероприятия.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Так, 18 марта в музее откроется выставка «Такие разные гусеобразные».

В кинозале пройдёт научно-популярная лекция «Морские драконы мезозоя», посвящённая ящерам.

Для посетителей проведут демонстрационные занятия по наблюдению за раками и рыбами. А экспозиция «Живые обитатели водоёмов» даст возможность увидеть тритонов, квакш и жаб ага.

Ранее ФАН сообщало, что музей Арктики и Антарктики открыл выставку, посвящённую белому медведю, совместно с Ленинградским зоопарком.