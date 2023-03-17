Синоптик Кубай спрогнозировал потепление и туманы в Приморье в ближайшие дни

Глава Примгидромета Борис Кубай сообщил, что в Приморском крае складываются благоприятные условия для возникновения туманов.

«Во Владивостоке и на южном побережье в начале третьей декады могут сложиться весьма благоприятные условия для туманов», — сообщил специалист в беседе с ИА PrimaMedia.

Также, по его словам, температура в континентальных районах края до конца нынешней декады и начала следующей повысится до апрельских значений.

23 марта в регионе ожидаются дожди.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.