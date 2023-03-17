Синоптики спрогнозировали дождливую погоду на Ставрополье в выходные

По данным Гидрометцентра России, в Ставропольском крае в выходные ожидается дождливая погода с сильным ветром.

Осадки начнутся в пятницу, 17 марта, температура поднимется до +17 °С, утром ожидается туман, пишет newstracker.ru.

В субботу будет ветер с порывами до 14 м/с. Дождливая погода сохранится и в воскресенье. Максимальная температура составит +15 °С.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.