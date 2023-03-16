Пожар на площади 4 тысячи га тушат в Астраханском природном заповеднике

В Астраханском природном заповеднике тушат крупный пожар на площади 4 тыс. га.

Как сообщает Nation News, ситуацию с тушением осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 20 м/с.

Информация о пострадавших не поступала, обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Пожароопасный сезон объявили на территории региона 3 марта.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области около 150 человек пройдут обучение по работе с беспилотниками, которые будут задействовать при тушении лесных пожаров, а также для поиска потерявшихся в лесу людей.