Пожар на площади 4 тысячи га тушат в Астраханском природном заповеднике
- РИА Новости
Как сообщает Nation News, ситуацию с тушением осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 20 м/с.
Информация о пострадавших не поступала, обстоятельства и причины случившегося выясняются.
Пожароопасный сезон объявили на территории региона 3 марта.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области около 150 человек пройдут обучение по работе с беспилотниками, которые будут задействовать при тушении лесных пожаров, а также для поиска потерявшихся в лесу людей.